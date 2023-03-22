В День смеха «Балаганчик Чеширского кота» прозвучит в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Завтра, 1-го апреля, международный День смеха, и в Музее истории Екатеринбурга, а точнее, в одном из его «филиалов», отметить его решили особым образом. В креативном кластере «Л52», что на проспекте Ленина, пройдёт шутливый концерт.«Балаганчиком Чеширского кота» назвали концерт шуточных песен его организаторы, музыкальный проект «PianoEkb». Весёлые песенки прозвучат на концерте не только под «пьяно», но и под другие инструменты. Песнопениями дело не ограничится. Участники концерта будут разыгрывать небольшие забавные сценки, перевоплощаться в различных персонажей и вообще чудить, как и положено в День смеха. А со звуками последней песни вечер не закончится: публике предложат не расходиться, а самим подключиться к празднованию общением с музыкантами, танцами и шутками.Проект «PianoEkb» — это сообщество любителей музыки, песен и творческого общения. Принимают в него не только профессиональных исполнителей, но и граждан различных профессий, которые склонны к креативному времяпрепровождению. С весны прошлого года пристанищем сообщества стало здание 52 на проспекте Ленина — тот самый кластер «Л52». «Балаганчик Чеширского кота» в нём начнётся завтра в 19:00 (но публику просят подходить на полчаса раньше).