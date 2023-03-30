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С лекциями Екатеринбург посетит большой знаток русской литературы и театра
Культура
Фото: официальный сайт Ельцин Центра / yeltsin.ru
Известный российский журналист Александр Минкин намерен посетить Екатеринбург. Не с туристическими целями, но для того, чтобы выступить с лекциями на литературные темы.
Лекций от Александра Минкина будет. Первая должна состояться 25-го апреля. Она будет посвящена пьесам Антона Чехова и, в первую очередь, всемирно известному «Вишнёвому саду». Это чеховское произведение очень любят ставить на сценах самых разных театров мира. И, казалось бы, с момента самой первой, прижизненной ещё постановки тайн в пьесе больше не осталось — изучена вдоль и поперёк. Но Минкин считает, что в «Вишнёвом саде» ещё много тайн, которые лежат на поверхности — нужно лишь внимательно читать.
На следующий день своего пребывания в Екатеринбурге Александр Минкин намерен выступить с лекцией «Поэзия Большого террора». В её рмаках он расскажет о том, как сталинские репрессии затронули судьбы советских писателей и поэтов и как повлияли на их творчество.
Обе лекции Александра Минкина пройдут в кино-конференц-зале Ельцин-Центра. Вход на них будет бесплатным, но, с учётом интереса, который наверняка вызовет личность лектора, желающим попасть на мероприятие рекомендуется заранее зарегистрироваться.
Лекций от Александра Минкина будет. Первая должна состояться 25-го апреля. Она будет посвящена пьесам Антона Чехова и, в первую очередь, всемирно известному «Вишнёвому саду». Это чеховское произведение очень любят ставить на сценах самых разных театров мира. И, казалось бы, с момента самой первой, прижизненной ещё постановки тайн в пьесе больше не осталось — изучена вдоль и поперёк. Но Минкин считает, что в «Вишнёвом саде» ещё много тайн, которые лежат на поверхности — нужно лишь внимательно читать.
На следующий день своего пребывания в Екатеринбурге Александр Минкин намерен выступить с лекцией «Поэзия Большого террора». В её рмаках он расскажет о том, как сталинские репрессии затронули судьбы советских писателей и поэтов и как повлияли на их творчество.
Обе лекции Александра Минкина пройдут в кино-конференц-зале Ельцин-Центра. Вход на них будет бесплатным, но, с учётом интереса, который наверняка вызовет личность лектора, желающим попасть на мероприятие рекомендуется заранее зарегистрироваться.
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