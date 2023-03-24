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Известный екатеринбургский поэт даст публичное интервью вместе с сыном-режиссёром
Культура
Фото: Вечерние Ведомости
Двойное интервью состоится на 2 день апреля в Ельцин Центре. На вопросы будут отвечать отец и сын Касимовы, люди небезызвестные в Екатеринбурге. Интервью будет необычным ещё и потому, что в качестве интервьюера сможет выступить публика.
Данное публичное интервью приурочено к выставке «Девяностые детей», которая работает в Ельцин Центре, и темой разговора Евгения и Дмитрия Касимовых станут обстоятельства их жизни в тот, послесоветский период. Как растили детей в постперестроечные годы и как дети росли? Как взрослели и кем в итоге стали? На эти вопросы попытаются дать ответы представители поколений «отцов и детей». Вспомнят они и игрушки, которыми играли дети 90-х, и увлечения, которым посвящали семейный досуг. А направлять беседу двух Касимовых с залом и друг с другом будет ведущая Ирина Киселёва.
Начало «публичного интервью» в 14:30. Вход в Медиазал будет свободным, но необходима предварительная регистрация через официальный сайт Ельцин Центра.
Встреча с писателем, поэтом, драматургом Евгением Касимовым и театральным режиссёром Дмитрием Касимовым будет не единственным опытом «публичного интервью» в апреле. Этот же формат повторят 16-го апреля, но уже с другими героями и ведущим.
Данное публичное интервью приурочено к выставке «Девяностые детей», которая работает в Ельцин Центре, и темой разговора Евгения и Дмитрия Касимовых станут обстоятельства их жизни в тот, послесоветский период. Как растили детей в постперестроечные годы и как дети росли? Как взрослели и кем в итоге стали? На эти вопросы попытаются дать ответы представители поколений «отцов и детей». Вспомнят они и игрушки, которыми играли дети 90-х, и увлечения, которым посвящали семейный досуг. А направлять беседу двух Касимовых с залом и друг с другом будет ведущая Ирина Киселёва.
Начало «публичного интервью» в 14:30. Вход в Медиазал будет свободным, но необходима предварительная регистрация через официальный сайт Ельцин Центра.
Встреча с писателем, поэтом, драматургом Евгением Касимовым и театральным режиссёром Дмитрием Касимовым будет не единственным опытом «публичного интервью» в апреле. Этот же формат повторят 16-го апреля, но уже с другими героями и ведущим.
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