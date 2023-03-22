«Ночь музеев-2023» состоится в Екатеринбурге 20 мая

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

«Ночь музеев» в этом году состоится в Екатеринбурге 20 мая. Заявки на участие в проекте уже подали 130 музеев, галерей и выставочных пространств.Как рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы «Ночи музеев в Екатеринбурге», главной темой проекта в 2023 году станет 300-летие города, а дополнительной – Год педагога и наставника в России.В основе проекта – классические музеи города: Музей изобразительных искусств, Музей истории Екатеринбурга, Объединенный музей писателей Урала, Свердловский областной краеведческий музей, Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, Екатеринбургский музейный центр народного творчества «Гамаюн» и другие.При этом каждый год особую популярность у посетителей набирают новые и необычные площадки. В их числе в этом году – Музей истории места на улице Мира, галерея УОЛЕ, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Музей лицея Дягилева, гончарная мастерская «Златоуст». Сейчас в оргкомитет проекта поступили заявки от 14 новых выставочных пространств, которые раньше не участвовали в «Ночи музеев».В Екатеринбурге «Ночь Музеев» откроется дневной детской программой, бесплатной для маленьких посетителей. Она пройдет 20 мая с 11.00 до 18.00. В 19.00 начнется основная программа, которая продлится до 02:00 21 мая.