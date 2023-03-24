Водонапорной башне на Плотинке потребовался бариста

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Не стоит забывать, что одно из старейших строений Екатеринбурга — водонапорная башня на Плотинке — это активно задействованный в культурной жизни города объект. Тогда новость о том, что открыта вакансия баристы в эту башенку не покажется такой уж удивительной.В старейшей башне работают небольшой музей, сувенирная лавка и мини-кофейня. Вакансия подразумевает работу кассиром и продавцом сувенирной продукции. Дополнительная обязанность — угощать посетителей кофейком. Оплата довольно щедрая ― по 1500 рублей за смену. Требования к кандидатам элементарные — ответственность, чистоплотность и общительность.С предложением своей кандидатуры можно обращаться в саму водонапорную башню на улице Горького. Но ещё лучше — отправить резюме на электронную почту mie202pr@yandex.ru. Созданное письмо с резюме следует сопроводить пометкой «Отклик на вакансию».Напомним, водонапорная башня на Плотинке была ориентировочно построена в 1891-м году. Изначально она была частью промышленного комплекса Железнодорожных мастерских и предназначалась, в основном, для противопожарных целей. При необходимости из неё шло обеспечение водой горожан. В советские годы башня успела побыть жилплощадью. После расселения жильцов в 60-ые годы она долго пустовала и даже рисковала оказаться снесённой. Но в 70-ые годы она начала превращаться в один из самых узнаваемых символов города.