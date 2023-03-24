Возрастное ограничение 18+
Ведущие «игроделы» Екатеринбурга повторили подрыв телебашни в виртуальном пространстве
Культура
Стоп-кадр видео с сайта «Targem Games» / targem.ru
Екатеринбургская компания «Targem Games», крупнейший разработчик компьютерных и консольных игр на Урале, своеобразно отметили юбилей печального для Екатеринбурга события — 5-летия со дня сноса недостроенной телевизионной башни. «Игроделы» включили этот момент в обновление к MMO-экшну «Crossout».
Действие онлайн-игры «Crossout» разворачивается в постапокалиптическом будущем. Игроку предлагается собрать свою бронемашину и пуститься в ней на исследование умирающего после глобального катаклизма мира, попутно вступая в бой с другими игроками. Одна из карт игры называется «Безымянная башня». Любой екатеринбуржец, оказавшись в этом виртуальном пространстве моментально узнает реальный прототип — территорию цирка. В мире «Crossout» телебашня всё ещё возвышается над куполом цирка (тоже изрядно разрушенном).
Теперь игроки, оказавшиеся возле «безымянной башни» смогут увидеть её разрушение, очень похожее на то, что происходило после распланированного подрыва башни. «Екатеринбург потерял знаменитую недостроенную телевизионную башню, но мы не забыли эту башню и всегда будем помнить её как символ нашего города», — пишут разработчики игры.
Действие онлайн-игры «Crossout» разворачивается в постапокалиптическом будущем. Игроку предлагается собрать свою бронемашину и пуститься в ней на исследование умирающего после глобального катаклизма мира, попутно вступая в бой с другими игроками. Одна из карт игры называется «Безымянная башня». Любой екатеринбуржец, оказавшись в этом виртуальном пространстве моментально узнает реальный прототип — территорию цирка. В мире «Crossout» телебашня всё ещё возвышается над куполом цирка (тоже изрядно разрушенном).
Теперь игроки, оказавшиеся возле «безымянной башни» смогут увидеть её разрушение, очень похожее на то, что происходило после распланированного подрыва башни. «Екатеринбург потерял знаменитую недостроенную телевизионную башню, но мы не забыли эту башню и всегда будем помнить её как символ нашего города», — пишут разработчики игры.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге вспоминают снесённую телебашню
24 марта 2023
24 марта 2023
Еще на двух улицах Екатеринбурга запретят парковку
22 марта 2023
22 марта 2023