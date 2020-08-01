В Верхней Салде проходит модернизация системы уличного освещения

16:59 | 24.08.2020

Фото: Pxhere.com

В Верхней Салде начали убирать устаревшие светильники и устанавливать энергоэффективные. Всего в городе компания «Ростелеком» заменит 2460 приборов.



Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, внедрение энергосберегающих технологий позволит муниципалитету за весь срок действия энергосервисного контракта сэкономить почти 70% от общего потребления электроэнергии. В год такая экономия составит около 9,5 миллиона рублей.



В компании рассказали, что модернизация включает в себя не только замену приборов, но и цифровое управление системой освещения. Специальный WEB-интерфейс позволит оперативно собирать данные о потреблении электроэнергии, автоматизировано включать и выключать линии освещения по заданному графику, а также уведомлять диспетчерские службы об аварийных ситуациях на линии.



«На сегодняшний день это одни из самых современных технологий и их внедрение в городское хозяйство не просто повышает его экономическую эффективность, но и становится хорошим импульсом для его дальнейшего развития, обеспечивает надежную работу систем жизнеобеспечения и главное – способствует улучшению качества жизни людей»,- отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»