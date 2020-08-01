Администрация Екатеринбурга изменила схему размещения киосков

18:36 | 21.08.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Администрация уральской столицы изменила схему размещения нестационарных торговых объектов. Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, владельцы киосков будут заключать договоры на размещение на 7 лет.



«До внесения изменений, в схему было включено 2 тысячи 382 места размещения, после внесения изменений – 2 тысячи 328 тест. Уменьшение на 54 единицы обусловлено в первую очередь исключением мест размещения по предложениям самих хозяйствующих субъектов, осуществлявших торговую деятельность в НТО. Исключены лишь места размещения некоторых сезонных объектов по оказанию услуг общественного питания», - рассказали в администрации города.



Ранее хозяйствующие субъекты могли заключить договор на размещение на 3 года. Новые договоры киоскёры будут заключать на 7 лет, а участие в их заключении для владельцев существующих нестационарных торговых точек не ограничивается..

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»