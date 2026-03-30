Общественника из Красноуфимска оштрафовали по статье о неуважении к власти из-за пересланного видео

Лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что Андрей Баженов выражается в недопустимой форме

12.40 Понедельник, 6 апреля 2026
Фото: скрин из видео
Судья Красноуфимского районного суда Сергей Поваров признал общественника и экс-кандидата в депутаты от КПРФ Андрея Баженова виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ). Суд назначил Баженову штраф в размере 50 тысяч рублей.

На видео, которое было снято осенью 2025 года (есть в распоряжении Вечерних ведомостей), Баженов рассказывал о прошедших губернаторских выборах и высказывал свои оценки деятельности Евгения Куйвашева и Дениса Паслера. Видео распространялось только ао WhatsApp*, рассказал Баженов, более нигде не публиковалось.

В судебном заседании достоверно установлено, что в размещенном видеоролике, содержится негативная оценка Баженовым А.В. группы лиц, объединённой по профессиональному признаку (органы, осуществляющие государственную власть) с использованием нейтральных и стилистически маркированных лексемов с пометой «бранно».

— говорится в решении суда.


Накануне Свердловский областной суд оставил постановление о назначении наказания в силе.

Состава с точки зрения части 3 статьи 20.1 КоАП нет. Беспредел полный
— прокомментировал Вечерним ведомостям решение суда Баженов.


Андрей Баженов сказал
, что будет подавать кассацию. Общественник сказал, что связывает произошедшее с предстоящими выборами в Заксобрание Свердловской области.

На последних выборах в думу Красноуфимского округа Андрей Баженов был кандидатом от КПРФ и занял в своём округе второе место, уступив кандидату от «Единой России». До этого общественник был соучредителем экологической организации «Сокол» активно боролся с размещением под Красноуфимском мусорного полигона (кампания завершилась победой в суде).

Часть 3 статьи 20.1 КоАП, ставшая известной как «неуважение к власти», была введена в российское законодательство в марте 2019 года. Возможные наказания по ней – штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Напомним, на выборах в сентябре 2025 года Красноуфимск и Красноуфимский район показали самую низкую поддержку действующего главы области (менее 50%).

*является продуктом компании Meta Platforms Inc., чью деятельность по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
