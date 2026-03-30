Свердловские мамочки за неделю произвели на свет 657 малышей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

По традиции, в начале недели министерство здравоохранения Свердловской области опубликовало сводку о новорождённых прошлой недели. Данные ведомство обнародовало через свой ресурс «Здоровье уральцев».Согласно опубликованным данным, за прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 657 малышей. Среди новорождённых 338 мальчиков и чуть меньше девочек — 319. Особой радостью для семей стали сразу восемь пар близнецов.Большая часть родов принята в перинатальных центрах Екатеринбурга. Там на свет появились 388 детей. Ещё 92 малышей приняли специалисты межмуниципальных центров. Также зафиксированы три особых случая: эти роды произошли в ургентных залах. Такие залы предназначены для экстренной помощи пациентам в сложных случаях, которые требуют от врачей максимальной мобилизации сил. Все три случая завершились благополучно.