Возрастное ограничение 18+
Свердловские мамочки за неделю произвели на свет 657 малышей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
По традиции, в начале недели министерство здравоохранения Свердловской области опубликовало сводку о новорождённых прошлой недели. Данные ведомство обнародовало через свой ресурс «Здоровье уральцев».
Согласно опубликованным данным, за прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 657 малышей. Среди новорождённых 338 мальчиков и чуть меньше девочек — 319. Особой радостью для семей стали сразу восемь пар близнецов.
Большая часть родов принята в перинатальных центрах Екатеринбурга. Там на свет появились 388 детей. Ещё 92 малышей приняли специалисты межмуниципальных центров. Также зафиксированы три особых случая: эти роды произошли в ургентных залах. Такие залы предназначены для экстренной помощи пациентам в сложных случаях, которые требуют от врачей максимальной мобилизации сил. Все три случая завершились благополучно.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
