Возрастное ограничение 18+
13 школьников из Свердловской области победили на Уральской олимпиаде по робототехнике
Фото: Родион Нарудинов
Сразу 13 участников из Свердловской области стали победителями второй Уральской олимпиады по робототехнике, которая прошла в кампусе УрФУ. В соревнованиях участвовали более 400 школьников и 46 студентов из 18 регионов России, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Олимпиаду на Среднем Урале представили как крупнейшую площадку для демонстрации инженерных и творческих навыков молодёжи. С приветствием к участникам обратилась заместитель губернатора Свердловской области – министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Организатором выступил Благотворительный фонд СКБ Контур. По данным организаторов, для турнира предоставили более 350 робототехнических столов, а также помогли с оплатой проезда и проживания участникам и сопровождающим.
Помимо соревновательной части, для родителей и педагогов провели деловую программу. Эксперты говорили об инженерном образовании, влиянии искусственного интеллекта на профессии и подготовке к робототехническим соревнованиям. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
