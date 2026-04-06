Возрастное ограничение 18+
Ректор УрФУ не продлил контракт с проректором по науке
Фото: Вечерние ведомости
Ректор УрФУ Илья Обабков не продлил контракт с проректором по науке Александром Германенко. В университете это решение связали с формированием новой управленческой команды, при этом сам Германенко продолжит работать в вузе – он остается заведующим кафедрой. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Урал».
Германенко много лет работает в университете. Пост проректора по науке он занял весной 2020 года, а до этого руководил Институтом естественных наук и математики. По данным издания, ему 65 лет, образование он получил в Уральском государственном университете по специальности «Физика».
За последние месяцы структура управления вузом уже менялась, а число руководящих позиций сократилось. Сам Илья Обабков ранее говорил о переходе к более компактной модели управления университетом.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
