Ректор УрФУ не продлил контракт с проректором по науке

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Ректор УрФУ Илья Обабков не продлил контракт с проректором по науке Александром Германенко. В университете это решение связали с формированием новой управленческой команды, при этом сам Германенко продолжит работать в вузе – он остается заведующим кафедрой. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Урал».Германенко много лет работает в университете. Пост проректора по науке он занял весной 2020 года, а до этого руководил Институтом естественных наук и математики. По данным издания, ему 65 лет, образование он получил в Уральском государственном университете по специальности «Физика».За последние месяцы структура управления вузом уже менялась, а число руководящих позиций сократилось. Сам Илья Обабков ранее говорил о переходе к более компактной модели управления университетом.