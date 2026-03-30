В Свердловской области начали благоустройство территорий, которые стали победителями голосования ФКГС в прошлом году

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области начали работы на общественных пространствах, которые в 2025 году стали победителями голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». По словам губернатора Дениса Паслера, подрядчики уже определены для объектов в четырёх сельских территориях, на их благоустройство направят более 80 млн рублей из регионального бюджета.Паслер рассказал, что в посёлке Бисерть продолжат благоустройство «Парка здоровья» – там должны создать спортивное ядро с футбольным полем и трибунами, беговыми дорожками, волейбольной площадкой, а также зонами для шахмат и настольного тенниса. В Лобве на территории Верхнего пруда планируют обустроить смотровую и детскую площадки, зоны отдыха и амфитеатр. В посёлке Цементный обновят центральную площадь и территорию напротив администрации, где собираются проложить пешеходные дорожки и установить освещение. В селе Нижнеиргинское продолжат обновление парка на улице Октябрьской – там добавят новые пешеходные дорожки с прорезиненным покрытием и освещение.Также Паслер напомнил, что всего в 2026 году в населённых пунктах Свердловской области собираются реализовать около 160 проектов благоустройства. Параллельно уже собраны предложения для голосования на 2027 год. По данным главы региона, за всё время действия проекта в области благоустроили более 3,5 тысячи общественных и дворовых территорий, в том числе 29 крупных объектов, победивших во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах. Мероприятие для возрастной категории 18+