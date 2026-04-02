В Екатеринбурге пытаются пристроить рыжую красавицу-кошку
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
Екатеринбургские волонтёры забрали с улицы рыжую кошку, которая длительное время находилась возле одного из домов в СНТ рядом с парком Калиновский. По словам зоозащитников, ранее у животного были хозяева, однако они отдали кошку со словами «забирайте если надо».
Кошка оказалась у волонтёров в прошлом месяце. За это время её подготовили к новой жизни, при том, что сбор средств на содержание животного не состоялся. За свой счёт спасители Айси (так назвали эту рыжую красавицу) сводили её к ветеринарам, сдали анализы, проверили при помощи УЗИ сердце и брюшную полость, а заодно провакцинировали. Кошку пришлось ещё и побрить — настолько плачевным было состояние её шикарной шубы: шерсть сбилась в колтуны и расчесать её попросту не смогли.
В настоящее время кошка находится на карантине в ожидании результатов и назначений. А тем временем ей активно подыскивают новый дом.
Про Айси сообщают, что она молоденькая — не старше трёх лет. Весит пока немного (скорее всего, это тоже следствие плохого ухода и питания в прошлом месте её обитания). При этом, она недоверчивая, но только при первом знакомстве с новым человеком. Привыкает Айси очень быстро и начинает проявлять дружелюбие.
Чтобы предложить свои дружбу и кров рыжей Айси необходимо заполнить анкету потенциального хозяина животного по ссылке. Но нужно быть готовыми, что кошку просто так не отдадут — кандидаты проходят строгий фильтр на вменяемость и умение с заботой обращаться с животными. Мероприятие для возрастной категории 18+
