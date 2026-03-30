О потерявшемся между символизмом и сюрреализмом гении расскажут в Ельцин-центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В пятницу, 10 апреля, в Екатеринбурге состоится лекция, которая расскажет аудитории о малоизвестных фактах из области русского авангарда. Главным героем её станет яркий, но слегка позабытый представитель «передового» искусства Иван Клюн.Искусствовед Надежда Плунгян назвала свою лекцию «Иван Клюн: между символизмом и сюрреализмом». Этот художник был ближайшим другом и соратником более «раскрученного» Казимира Малевича, однако сегодня он менее известен, чем основатель супрематизма.В поздний период творчества Клют экспериментальностью и полной оторванностью от советского контекста своих работ вызывал у современников растерянность. Лекция предлагает взглянуть на наследие Клюна шире, чем это принято в привычных рамках «русского авангарда». Надежда Плунгян рассмотрит его как яркую фигуру русского символизма и одновременно — как одного из первооткрывателей сюрреализма в Советском Союзе.Мероприятие пройдёт в Образовательном центре «ельцинского небоскрёба» и станет частью публичной программы выставки «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства». Начало запланировано на 19.00. Возрастное ограничение — 16+. Мероприятие для возрастной категории 18+