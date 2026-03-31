В «Автомобилисте» заявили о завершении сотрудничества с Николаем Заварухиным

Александр Федоров © Вечерние ведомости

На ресурсах хоккейного клуба «Автомобилист» заявили о расторжении контракта с тренером Николаем Заварухиным.«Наш клуб связывают с Николаем Николаевичем много лет насыщенной и продуктивной работы. Впервые в систему „Автомобилиста“ Николай Заварухин пришёл в 2017 году, войдя в тренерский штаб главной команды. В качестве помощника главного тренера он отработал в Екатеринбурге два с половиной сезона, а затем после двухлетнего перерыва вернулся в наш клуб, возглавив в 2021 году команду уже в качестве главного тренера.Николай Заварухин вписал своё имя в историю „Автомобилиста“ – именно под его руководством команда добилась высшего достижения в своей истории, впервые завоевав медали КХЛ и чемпионата России.Мы благодарим Николая Николаевича за работу в ХК „Автомобилист“, за преданность любимому делу, порядочность, трудолюбие и большой вклад в развитие нашего клуба. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере!» – указано в сообщении клуба.Напомним, ранее екатеринбургский клуб проиграл уфимскому Салавату Юлаеву в первом раунде плей-офф. Мероприятие для возрастной категории 18+