В «Автомобилисте» заявили о завершении сотрудничества с Николаем Заварухиным

15.49 Вторник, 7 апреля 2026
На ресурсах хоккейного клуба «Автомобилист» заявили о расторжении контракта с тренером Николаем Заварухиным.

«Наш клуб связывают с Николаем Николаевичем много лет насыщенной и продуктивной работы. Впервые в систему „Автомобилиста“ Николай Заварухин пришёл в 2017 году, войдя в тренерский штаб главной команды. В качестве помощника главного тренера он отработал в Екатеринбурге два с половиной сезона, а затем после двухлетнего перерыва вернулся в наш клуб, возглавив в 2021 году команду уже в качестве главного тренера.
Николай Заварухин вписал своё имя в историю „Автомобилиста“ – именно под его руководством команда добилась высшего достижения в своей истории, впервые завоевав медали КХЛ и чемпионата России.
Мы благодарим Николая Николаевича за работу в ХК „Автомобилист“, за преданность любимому делу, порядочность, трудолюбие и большой вклад в развитие нашего клуба. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере!» – указано в сообщении клуба.

Напомним, ранее екатеринбургский клуб проиграл уфимскому Салавату Юлаеву в первом раунде плей-офф.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
