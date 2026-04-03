Суд взыскал с лагеря «Звездный» 190 тысяч рублей после травмы девочки на велопрокате

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Пригородный районный суд взыскал с МАУ ДОК «Звездный» имени В.Г. Удовенко 190 тысяч рублей в пользу семьи 14-летней девочки из Екатеринбурга, получившей травмы во время летней смены. В эту сумму вошли 140 тысяч рублей компенсации морального вреда пострадавшей и её родителям, а также 50 тысяч рублей штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования семьи.По данным Свердловского областного суда, в 2024 году родители купили путёвку в оздоровительный комплекс для дочери. Во время мероприятия «Прокат транспортных средств» подросток упала с выданного ей велосипеда. Суд установил, что велосипед был неисправен, а воспитатель в момент происшествия либо отсутствовал, либо находился слишком далеко и не контролировал ситуацию.После падения девочку госпитализировали с переломами челюстей, повреждениями зубов, ранами и ссадинами. Эксперты оценили вред здоровью как средней тяжести. В суде указывалось, что ребёнок перенёс три операции под общим наркозом, длительное лечение в стационаре, ограничения в питании, а также столкнулся с дискомфортом из-за отсутствия зуба и отставанием в учёбе.Сообщается, что иск был частично удовлетворён на основании закона «О защите прав потребителей», а решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.Мероприятие для возрастной категории 18+