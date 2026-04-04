В Екатеринбурге автобус «Вектор» врезался в «Нефаз»; есть пострадавшие

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Автоинспекторы Екатеринбурга выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух пассажирских автобусов. Авария произошла сегодня днём на улице Малышева.Как уточняют в городской ГИБДД, дорожная авария произошла ровно в 14.00 часов неподалёку от дома номер 146 по улице Малышева. По предварительным данным, виновником происшествия стал водитель автобуса «Вектор», следовавшего по 77 маршруту (от следует от улицы Владимира Высоцкого до ритейл-парка «Солнечный»). Водитель выбрал небезопасную скорость движения и не обеспечил постоянный контроль за транспортным средством. В результате «Вектор» столкнулся с автобусом 49 маршрута, следовавшего от ЖБИ до ТЦ «Мега».Установлено, что на момент аварии в автобусе «Нефаз» находились 30 пассажиров, а в автобусе «Вектор» ехали 10 пассажиров. В результате ДТП пострадали две пассажирки автобуса №77. Это женщины 20 и 50 лет. Медики осмотрели пострадавших на месте. Им была оказана вся необходимая помощь. После осмотра женщин отпустили домой — сколько-нибудь серьёзных травм у них не обнаружили.По факту ДТП проводится проверка, которая призвана установить все обстоятельства инцидента. Мероприятие для возрастной категории 18+