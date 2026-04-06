Первая репетиция парада Победы проходит в Екатеринбурге

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге во вторник, 7 апреля, на время репетиции парада Победы перекрыли движение на нескольких улицах, а часть автобусных маршрутов пустят в объезд. Об этом сообщали в мэрии.По данным администрации города, с 09:00 до 14:00 ограничения введут на улице 2-й Новосибирской от Палисадной до Окружной, на улице Зенитчиков от Палисадной до Братской, на Палисадной от 2-й Новосибирской до Окраинной, на Окраинной от Палисадной до Эскадронной, а также на Эскадронной от Окраинной до 2-й Новосибирской.Кроме того, с 07:40 до 09:30 закроют движение транспорта по улице Дорожной на участке от Окраинной до Городской.В администрации напомнили, что тренировка 7 апреля пройдет на улице 2-я Новосибирская. Из-за перекрытий изменятся и схемы движения автобусов.Маршрут № 81 «17-я Мехколонна – Авангард» с 09:00 до 14:00 направят по улицам Гаражной, Европейской, Мостовой, Предельной, Городской, Чемпионов, 2-й Новосибирской, Окружной, Селькоровской, Титова, 8 Марта, проспекту Ленина, Карла Либкнехта, Шевченко, Советской, Сулимова и Данилы Зверева.Автобус № 77 «Ритейл-парк (Солнечный) – Высоцкого» в это время будет ходить по Нескучной, Лучистой, Любви, Золотистому бульвару, Чемпионов, Лучистой, 2-й Новосибирской, Окружной, Селькоровской, Титова, 8 Марта, Шварца, Белинского, Малышева и Высоцкого.Маршрут № 53 «Ритейл Парк (Солнечный) – Автовокзал» пустят по Нескучной, Лучистой, Любви, Золотистому бульвару, Чемпионов, 2-й Новосибирской, Окружной, Селькоровской, Титова, Военной, Московской, Щорса, а в обратном направлении – по Циолковского и 8 Марта.Автобус № 89 «УрФУ – Окраинная» на время ограничений укоротят до остановки «Дорожная». В мэрии уточнили, что он будет следовать по улицам Мира, проспекту Ленина, 8 Марта, Щорса, Белинского, Шварца, Крестинского, Родонитовой, Самоцветному бульвару, Шварца, 8 Марта, Титова, Военной и Дорожной. Мероприятие для возрастной категории 18+