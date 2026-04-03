Россельхознадзор с помощью беспилотника выявил нарушения на фермах в Свердловской области

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Каменском районе Свердловской области Россельхознадзор выявил нарушения ветеринарных правил на двух предприятиях по разведению крупного рогатого скота. Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении ведомства, проверка хозяйств проводилось с использованием беспилотной авиационной системы.На одном из предприятий инспекторы установили, что дороги для вывоза навоза и других отходов животноводства пересекаются с путями, по которым на ферму подвозят здоровых животных и корма. В другом хозяйстве ведомство обнаружило повреждённое ограждение по периметру, из-за чего на территорию могут попасть посторонние, дикие животные и грызуны.По итогам проверки 6 апреля 2026 года обоим предприятиям объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Организациям также указали на необходимость устранить выявленные нарушения.Мероприятие для возрастной категории 18+