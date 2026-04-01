Возрастное ограничение 18+
Благотворительный показ «Рыжего пса» пройдёт в Екатеринбурге
Кадр из фильма «Рыжий пёс»
Завтра, 8 апреля, очередную благотворительную акцию устраивает в Екатеринбурге «ЗооЗащита». Мероприятие в формате киносеанса пройдёт в ГроусХолле (улица Московская, 287), а всё собранные на ней средства пойдут на корма животным.
Австралийский фильм «Рыжий пёс» (просмотр которого лицам младше 18 не рекомендуется) основан на реальных событиях. Картина переносит зрителей в далёкий шахтёрский посёлок, где живут суровые и не слишком общительные люди. Однажды там появляется энергичный рыжий пёс породы келпи, который не подчиняется никому. Только этому вольному животному под силу расшевелить провинциальное сонное царство. Благодаря неутомимому псу многие жители обретут друзей, надежду и радость. А некоторым героям предстоит встретить любовь всей своей жизни.
После просмотра «Рыжего пса» со зрительным залом поговорит учредительница фонда «ЗооЗащита» и специалист по поведению собак Анастасия Вайман. Она расскажет о преданности и смелости собак, поможет разобрать поведение питомцев, их воспитание, инстинкты и то, как формируется доверие между человеком и животным.
На встрече будет присутствовать одна из подопечных «ЗооЗащиты» — собака по имени Жуля. Те и зрителей, кто полюбит её, сможет предложить Жуле дружбу и кров.
Вход на мероприятие осуществляется за донат. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись по ссылке. Мероприятие для возрастной категории 18+
Австралийский фильм «Рыжий пёс» (просмотр которого лицам младше 18 не рекомендуется) основан на реальных событиях. Картина переносит зрителей в далёкий шахтёрский посёлок, где живут суровые и не слишком общительные люди. Однажды там появляется энергичный рыжий пёс породы келпи, который не подчиняется никому. Только этому вольному животному под силу расшевелить провинциальное сонное царство. Благодаря неутомимому псу многие жители обретут друзей, надежду и радость. А некоторым героям предстоит встретить любовь всей своей жизни.
После просмотра «Рыжего пса» со зрительным залом поговорит учредительница фонда «ЗооЗащита» и специалист по поведению собак Анастасия Вайман. Она расскажет о преданности и смелости собак, поможет разобрать поведение питомцев, их воспитание, инстинкты и то, как формируется доверие между человеком и животным.
На встрече будет присутствовать одна из подопечных «ЗооЗащиты» — собака по имени Жуля. Те и зрителей, кто полюбит её, сможет предложить Жуле дружбу и кров.
Вход на мероприятие осуществляется за донат. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись по ссылке. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
