В Свердловской области планируют масштабное лесовосстановление

18.46 Вторник, 7 апреля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В 2026 году уральские лесоводы планируют восстановить более 30 тысяч гектаров леса. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Для наглядности Паслер отдельно указал, что 30 тысяч гектаров — это примерно треть площади Екатеринбурга.

Для предстоящей работы лесоводами заготовлено 4,2 тонны семян лесных растений. Это в два раза больше запланированного объёма. Таким образом, создан прочный страховой запас, который при необходимости позволит нивелировать риски, связанные с погодными условиями и прочими неблагоприятными для растений факторами.

В питомниках области выращено 60,7 миллиона штук стандартного посадочного материала. Из них 16 миллионов сеянцев имеют закрытую корневую систему. Такая технология делает лесовосстановление гораздо более эффективным. Благодаря ей значительно повышается приживаемость молодых деревьев. Кроме того, продлеваются сроки посадки, что даёт больше гибкости в работе.

В 2025 году было восстановлено 33 тысячи гектаров лесов. В текущем году надеются высадить ещё больше деревьев. Но остаётся вопрос — будут ли даже такие восстановительные работы поспевать за вырубками, законными и не очень, которые происходят на территории области.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Свердловской области начали благоустройство территорий, которые стали победителями голосования ФКГС в прошлом году
07 апреля 2026
СвЖД подвела итоги пассажирских перевозок за март
01 апреля 2026
В деревнях Красноуфимского района заработали новые ФАПы
31 марта 2026
В Екатеринбурге прошел финал олимпиады по транспорту для студентов со всей страны
07 апреля 2026

Общественника из Красноуфимска оштрафовали по статье о неуважении к власти из-за пересланного видео

Лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что Андрей Баженов выражается в недопустимой форме
19:28 На дороге в Екатеринбурге погиб житель Первоуральска
19:05 Транспортная прокуратура добилась тепла и перерасчета для жителей Артёмовского
18:46 В Свердловской области планируют масштабное лесовосстановление
18:29 Благотворительный показ «Рыжего пса» пройдёт в Екатеринбурге
17:59 Информацию о провалившихся на тесте по русскому языку детей-иностранцев будут сдавать в свердловскую полицию
16:43 В Свердловской области ко Дню беременных для будущих мам подготовили лекции, экскурсии и памятные акции
15:49 В «Автомобилисте» заявили о завершении сотрудничества с Николаем Заварухиным
13:51 Россельхознадзор с помощью беспилотника выявил нарушения на фермах в Свердловской области
13:44 В Екатеринбурге прошел финал олимпиады по транспорту для студентов со всей страны
11:54 Суд взыскал с лагеря «Звездный» 190 тысяч рублей после травмы девочки на велопрокате
11:49 13 школьников из Свердловской области победили на Уральской олимпиаде по робототехнике
11:29 В Свердловской области начали благоустройство территорий, которые стали победителями голосования ФКГС в прошлом году
11:07 Ректор УрФУ не продлил контракт с проректором по науке
10:57 В ГАИ рекомендовали отказаться от поездок на север Свердловской области на летней резине
10:43 Житель Берёзовского украл телефон у сотрудницы Кольцово и был пойман в Сочи
10:36 Первая репетиция парада Победы проходит в Екатеринбурге
10:21 В День космонавтики сделают бесплатным вход в космический музей Екатеринбурга
10:00 В Екатеринбурге у отца по решению суда забрали двухлетнюю дочь и передали матери
21:12 В Екатеринбурге пытаются пристроить рыжую красавицу-кошку
20:38 Свердловские мамочки за неделю произвели на свет 657 малышей
20:21 Задержка авиарейса привлекла внимание Свердловской транспортной прокуратуры
20:10 Скользкая дорога обошлась администрации Первоуральска в 404 тысячи рублей
19:52 В Екатеринбурге автобус «Вектор» врезался в «Нефаз»; есть пострадавшие
19:12 В Ельцин-центре раскроют тайну цифрового нашествия
18:58 В Екатеринбурге за жизнь травмированной кошки борются ветврачи
17:48 Прокуратура проверяет информацию о нападении бездомной собаки на ребёнка в Карпинске
19:28 На дороге в Екатеринбурге погиб житель Первоуральска
19:05 Транспортная прокуратура добилась тепла и перерасчета для жителей Артёмовского
18:46 В Свердловской области планируют масштабное лесовосстановление
18:29 Благотворительный показ «Рыжего пса» пройдёт в Екатеринбурге
17:59 Информацию о провалившихся на тесте по русскому языку детей-иностранцев будут сдавать в свердловскую полицию
16:43 В Свердловской области ко Дню беременных для будущих мам подготовили лекции, экскурсии и памятные акции
15:49 В «Автомобилисте» заявили о завершении сотрудничества с Николаем Заварухиным
13:51 Россельхознадзор с помощью беспилотника выявил нарушения на фермах в Свердловской области
13:44 В Екатеринбурге прошел финал олимпиады по транспорту для студентов со всей страны
11:54 Суд взыскал с лагеря «Звездный» 190 тысяч рублей после травмы девочки на велопрокате
11:49 13 школьников из Свердловской области победили на Уральской олимпиаде по робототехнике
11:29 В Свердловской области начали благоустройство территорий, которые стали победителями голосования ФКГС в прошлом году
11:07 Ректор УрФУ не продлил контракт с проректором по науке
10:57 В ГАИ рекомендовали отказаться от поездок на север Свердловской области на летней резине
10:43 Житель Берёзовского украл телефон у сотрудницы Кольцово и был пойман в Сочи
10:36 Первая репетиция парада Победы проходит в Екатеринбурге
10:21 В День космонавтики сделают бесплатным вход в космический музей Екатеринбурга
10:00 В Екатеринбурге у отца по решению суда забрали двухлетнюю дочь и передали матери
21:12 В Екатеринбурге пытаются пристроить рыжую красавицу-кошку
20:38 Свердловские мамочки за неделю произвели на свет 657 малышей
20:21 Задержка авиарейса привлекла внимание Свердловской транспортной прокуратуры
20:10 Скользкая дорога обошлась администрации Первоуральска в 404 тысячи рублей
19:52 В Екатеринбурге автобус «Вектор» врезался в «Нефаз»; есть пострадавшие
19:12 В Ельцин-центре раскроют тайну цифрового нашествия
18:58 В Екатеринбурге за жизнь травмированной кошки борются ветврачи
17:48 Прокуратура проверяет информацию о нападении бездомной собаки на ребёнка в Карпинске
