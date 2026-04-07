В Свердловской области планируют масштабное лесовосстановление

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В 2026 году уральские лесоводы планируют восстановить более 30 тысяч гектаров леса. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Для наглядности Паслер отдельно указал, что 30 тысяч гектаров — это примерно треть площади Екатеринбурга.Для предстоящей работы лесоводами заготовлено 4,2 тонны семян лесных растений. Это в два раза больше запланированного объёма. Таким образом, создан прочный страховой запас, который при необходимости позволит нивелировать риски, связанные с погодными условиями и прочими неблагоприятными для растений факторами.В питомниках области выращено 60,7 миллиона штук стандартного посадочного материала. Из них 16 миллионов сеянцев имеют закрытую корневую систему. Такая технология делает лесовосстановление гораздо более эффективным. Благодаря ей значительно повышается приживаемость молодых деревьев. Кроме того, продлеваются сроки посадки, что даёт больше гибкости в работе.В 2025 году было восстановлено 33 тысячи гектаров лесов. В текущем году надеются высадить ещё больше деревьев. Но остаётся вопрос — будут ли даже такие восстановительные работы поспевать за вырубками, законными и не очень, которые происходят на территории области. Мероприятие для возрастной категории 18+