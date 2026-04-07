Родителям травмировавшейся в Нижнем Тагиле девочки выплатят компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес решение по делу о травмировании шестилетней девочки. Решено было взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.Несчастный случай произошёл на детской игровой площадке в парке «Народный» 8 августа 2025 года. Малолетняя девочка каталась с горки «Труба». Во время спуска внутри аттракциона ребёнок ударился головой о сломанную часть конструкции. Края повреждённого элемента были рваными и острыми. В результате девочка получила серьёзную травму лица. Ей потребовалась срочная хирургическая операция под общим наркозом. Согласно заключению судмедэкспертизы, травма квалифицирована как лёгкий вред здоровью. Однако для маленького ребёнка и её родителей это оказалось тяжёлым испытанием.В ходе судебного разбирательства выяснились шокирующие подробности. За месяц до трагедии сотрудники ООО «КапиталСтрой» обнаружили на горке сквозной пролом стенки. Вместо того чтобы полностью демонтировать аварийную секцию, подрядчик поступил иначе. Он не перекрыл доступ к горке и не вывесил запрещающие таблички, как того требуют правила техобслуживания и ГОСТы. Рабочие лишь срезали острые края пролома и установили поверх отверстия кустарную «заплатку». Эта заплатка выступала внутрь трубы. Именно об этот дефект и ударилась девочка.Суд пришёл к однозначному выводу: ООО «КапиталСтрой» ненадлежащим образом исполнило обязанности по муниципальному контракту. Подрядчик не обеспечил безопасную эксплуатацию игрового оборудования. Вины Администрации города и МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» суд не усмотрел: они передали функции по обслуживанию подрядчику и выделили необходимое финансирование. В итоге суд частично удовлетворил исковые требования: с ООО «КапиталСтрой» в пользу несовершеннолетней пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 100 000 рублей.Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловском областном суде в течение месяца. Мероприятие для возрастной категории 18+