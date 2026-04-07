Возрастное ограничение 18+

Родителям травмировавшейся в Нижнем Тагиле девочки выплатят компенсацию

22.06 Вторник, 7 апреля 2026
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес решение по делу о травмировании шестилетней девочки. Решено было взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.

Несчастный случай произошёл на детской игровой площадке в парке «Народный» 8 августа 2025 года. Малолетняя девочка каталась с горки «Труба». Во время спуска внутри аттракциона ребёнок ударился головой о сломанную часть конструкции. Края повреждённого элемента были рваными и острыми. В результате девочка получила серьёзную травму лица. Ей потребовалась срочная хирургическая операция под общим наркозом. Согласно заключению судмедэкспертизы, травма квалифицирована как лёгкий вред здоровью. Однако для маленького ребёнка и её родителей это оказалось тяжёлым испытанием.

В ходе судебного разбирательства выяснились шокирующие подробности. За месяц до трагедии сотрудники ООО «КапиталСтрой» обнаружили на горке сквозной пролом стенки. Вместо того чтобы полностью демонтировать аварийную секцию, подрядчик поступил иначе. Он не перекрыл доступ к горке и не вывесил запрещающие таблички, как того требуют правила техобслуживания и ГОСТы. Рабочие лишь срезали острые края пролома и установили поверх отверстия кустарную «заплатку». Эта заплатка выступала внутрь трубы. Именно об этот дефект и ударилась девочка.

Суд пришёл к однозначному выводу: ООО «КапиталСтрой» ненадлежащим образом исполнило обязанности по муниципальному контракту. Подрядчик не обеспечил безопасную эксплуатацию игрового оборудования. Вины Администрации города и МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» суд не усмотрел: они передали функции по обслуживанию подрядчику и выделили необходимое финансирование. В итоге суд частично удовлетворил исковые требования: с ООО «КапиталСтрой» в пользу несовершеннолетней пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 100 000 рублей.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловском областном суде в течение месяца.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
22:06 Родителям травмировавшейся в Нижнем Тагиле девочки выплатят компенсацию
20:42 О потерявшемся между символизмом и сюрреализмом гении расскажут в Ельцин-центре
19:28 На дороге в Екатеринбурге погиб житель Первоуральска
19:05 Транспортная прокуратура добилась тепла и перерасчета для жителей Артёмовского
18:46 В Свердловской области планируют масштабное лесовосстановление
18:29 Благотворительный показ «Рыжего пса» пройдёт в Екатеринбурге
17:59 Информацию о провалившихся на тесте по русскому языку детей-иностранцев будут сдавать в свердловскую полицию
16:43 В Свердловской области ко Дню беременных для будущих мам подготовили лекции, экскурсии и памятные акции
15:49 В «Автомобилисте» заявили о завершении сотрудничества с Николаем Заварухиным
13:51 Россельхознадзор с помощью беспилотника выявил нарушения на фермах в Свердловской области
13:44 В Екатеринбурге прошел финал олимпиады по транспорту для студентов со всей страны
11:54 Суд взыскал с лагеря «Звездный» 190 тысяч рублей после травмы девочки на велопрокате
11:49 13 школьников из Свердловской области победили на Уральской олимпиаде по робототехнике
11:29 В Свердловской области начали благоустройство территорий, которые стали победителями голосования ФКГС в прошлом году
11:07 Ректор УрФУ не продлил контракт с проректором по науке
10:57 В ГАИ рекомендовали отказаться от поездок на север Свердловской области на летней резине
10:43 Житель Берёзовского украл телефон у сотрудницы Кольцово и был пойман в Сочи
10:36 Первая репетиция парада Победы проходит в Екатеринбурге
10:21 В День космонавтики сделают бесплатным вход в космический музей Екатеринбурга
10:00 В Екатеринбурге у отца по решению суда забрали двухлетнюю дочь и передали матери
21:12 В Екатеринбурге пытаются пристроить рыжую красавицу-кошку
20:38 Свердловские мамочки за неделю произвели на свет 657 малышей
20:21 Задержка авиарейса привлекла внимание Свердловской транспортной прокуратуры
20:10 Скользкая дорога обошлась администрации Первоуральска в 404 тысячи рублей
19:52 В Екатеринбурге автобус «Вектор» врезался в «Нефаз»; есть пострадавшие
19:12 В Ельцин-центре раскроют тайну цифрового нашествия
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
22:06 Родителям травмировавшейся в Нижнем Тагиле девочки выплатят компенсацию
20:42 О потерявшемся между символизмом и сюрреализмом гении расскажут в Ельцин-центре
19:28 На дороге в Екатеринбурге погиб житель Первоуральска
19:05 Транспортная прокуратура добилась тепла и перерасчета для жителей Артёмовского
18:46 В Свердловской области планируют масштабное лесовосстановление
18:29 Благотворительный показ «Рыжего пса» пройдёт в Екатеринбурге
17:59 Информацию о провалившихся на тесте по русскому языку детей-иностранцев будут сдавать в свердловскую полицию
16:43 В Свердловской области ко Дню беременных для будущих мам подготовили лекции, экскурсии и памятные акции
15:49 В «Автомобилисте» заявили о завершении сотрудничества с Николаем Заварухиным
13:51 Россельхознадзор с помощью беспилотника выявил нарушения на фермах в Свердловской области
13:44 В Екатеринбурге прошел финал олимпиады по транспорту для студентов со всей страны
11:54 Суд взыскал с лагеря «Звездный» 190 тысяч рублей после травмы девочки на велопрокате
11:49 13 школьников из Свердловской области победили на Уральской олимпиаде по робототехнике
11:29 В Свердловской области начали благоустройство территорий, которые стали победителями голосования ФКГС в прошлом году
11:07 Ректор УрФУ не продлил контракт с проректором по науке
10:57 В ГАИ рекомендовали отказаться от поездок на север Свердловской области на летней резине
10:43 Житель Берёзовского украл телефон у сотрудницы Кольцово и был пойман в Сочи
10:36 Первая репетиция парада Победы проходит в Екатеринбурге
10:21 В День космонавтики сделают бесплатным вход в космический музей Екатеринбурга
10:00 В Екатеринбурге у отца по решению суда забрали двухлетнюю дочь и передали матери
21:12 В Екатеринбурге пытаются пристроить рыжую красавицу-кошку
20:38 Свердловские мамочки за неделю произвели на свет 657 малышей
20:21 Задержка авиарейса привлекла внимание Свердловской транспортной прокуратуры
20:10 Скользкая дорога обошлась администрации Первоуральска в 404 тысячи рублей
19:52 В Екатеринбурге автобус «Вектор» врезался в «Нефаз»; есть пострадавшие
19:12 В Ельцин-центре раскроют тайну цифрового нашествия
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK