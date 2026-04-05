В ГАИ рекомендовали отказаться от поездок на север Свердловской области на летней резине

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В северной части Свердловской области из-за снега, дождя и перехода температуры через ноль осложнилась дорожная ситуация. Об этом предупредила региональная Госавтоинспекция.По данным ГАИ, на 90-м километре трассы Серов – Североуральск – Ивдель, рядом с Североуральском, идет снег, покрытие остается мокрым, местами на дороге лежит рыхлый снег.В ведомстве отмечают, что при такой погоде на мостах, путепроводах, затененных участках и других местах может внезапно образовываться гололед. Визуально определить его границы сложно, а сцепление с дорогой на таких участках минимально.В Госавтоинспекции отдельно подчеркнули, что автомобили на летних шинах в таких условиях становятся неуправляемыми.Сообщается, что на этом направлении усилен контроль со стороны экипажей ДПС. Водителям на летней резине рекомендуют отказаться от поездок. Остальных просят снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров, перестроений и торможений.В случае нештатной ситуации автомобилистам советуют обращаться к ближайшим нарядам ДПС или звонить по номерам 02 и 112. Мероприятие для возрастной категории 18+