На дороге в Екатеринбурге погиб житель Первоуральска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Екатеринбурге в ночь на 7 апреля. В нём погиб мужчина, приехавший из Первоуральска.Как сообщают в городской автоинспекции, авария случилась около 03.45 на улице Ветеринарная, в районе дома №12. Водитель, управляя автомобилем марки «CHANGAN EADO PLUS», двигался по улице Серафимы Дерябиной в сторону улицы Крауля. В какой-то момент он допустил наезд на пешехода.Пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Он шёл справа налево по ходу движения транспортного средства. Погибшим оказался 44-летний житель Первоуральска. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи.За рулём иномарки находился 20-летний молодой человек. Его водительский стаж составляет всего два года. В транспортном средстве также находилась пассажирка. Оба — и водитель, и пассажирка — были пристегнуты ремнями безопасности и в результате ДТП не пострадали.В ходе оформления происшествия были выявлены дополнительные нарушения. В отношении водителя составили протокол по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ. Причина — невыполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 2.5 ПДД, а именно перемещение транспортного средства до приезда сотрудников Госавтоинспекции. Кроме того, вынесли постановление по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ за управление автомобилем без документов на право управления при себе. По факту смертельного ДТП назначено расследование. В его рамках будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Мероприятие для возрастной категории 18+