В Свердловской области ко Дню беременных для будущих мам подготовили лекции, экскурсии и памятные акции
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Почти 8 тысяч жительниц Свердловской области, которые готовятся стать мамами, 7 апреля участвуют в мероприятиях ко Дню беременных. Такие акции в учреждениях здравоохранения региона проводят уже пятый год, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Одна из тематических площадок работает в Клинико-диагностическом центре «Охрана здоровья матери и ребёнка». Для будущих мам там подготовили поздравления, индивидуальные экскурсии в лабораторный отдел, лекции о грудном вскармливании и фотозону. Ежедневно центр принимает около 255 жителей региона, более 63% из них – беременные женщины, приехавшие на скрининги и консультации.
На областном информационном портале также сообщили, что в регионе зафиксирован исторический минимум младенческой смертности. В сообщении это связывают с работой системы охраны материнства и детства и развитием партнёрских родов.
В Свердловской области началась запись в первые классы
01 апреля 2026
01 апреля 2026