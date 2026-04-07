В Свердловской области ко Дню беременных для будущих мам подготовили лекции, экскурсии и памятные акции

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Почти 8 тысяч жительниц Свердловской области, которые готовятся стать мамами, 7 апреля участвуют в мероприятиях ко Дню беременных. Такие акции в учреждениях здравоохранения региона проводят уже пятый год, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.Одна из тематических площадок работает в Клинико-диагностическом центре «Охрана здоровья матери и ребёнка». Для будущих мам там подготовили поздравления, индивидуальные экскурсии в лабораторный отдел, лекции о грудном вскармливании и фотозону. Ежедневно центр принимает около 255 жителей региона, более 63% из них – беременные женщины, приехавшие на скрининги и консультации.На областном информационном портале также сообщили, что в регионе зафиксирован исторический минимум младенческой смертности. В сообщении это связывают с работой системы охраны материнства и детства и развитием партнёрских родов.Мероприятие для возрастной категории 18+