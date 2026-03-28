Задержка авиарейса привлекла внимание Свердловской транспортной прокуратуры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вчера, 5 марта, в аэропорту города Стамбула произошла задержка рейса U6-774. Рейс этот авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был отправляться в Екатеринбург.Время вылета по расписанию 19 часов 25 минут 05 апреля 2026 года. Однако, пассажиры к всеобщему неудовольствию узнали, что вылетит самолёт лишь на следующий день в 10 часов 55 минут.Причиной задержки рейса стало позднее прибытие воздушного судна из-за корректировок в суточном плане полётов авиакомпании. Корректировка была проведена ввиду ограничений на использование воздушного пространства в южных регионах страны.На время задержки рейса его пассажиров разместили в гостинице, обеспечили напитками и питанием. Однако, Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту всё равно организованы надзорные мероприятия с целью убедиться, что законные права пассажиров не были нарушены. Мероприятие для возрастной категории 18+