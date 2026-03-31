В День космонавтики сделают бесплатным вход в космический музей Екатеринбурга

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 12 апреля можно будет бесплатно посетить Музей космонавтики и ракетно-космической техники на улице Мамина-Сибиряка, 145. Как сообщили на информационном портале Свердловской области, день открытых дверей проведут в рамках первой российской Недели космоса.В музее посетителям покажут пуск ракеты-носителя и расскажут о вкладе уральского предприятия в развитие космонавтики. Экскурсии начнутся в 10:00 и будут проходить каждый час в порядке очереди. Последняя экскурсия запланирована на 16:00.Кроме дня открытых дверей, в Екатеринбурге запланированы и другие мероприятия Недели космоса. Так, 10 апреля в парке «Россия – моя история. Свердловская область» с 14:00 должны пройти лекции о технологиях в ракетостроении и истории полёта Юрия Гагарина, а также премьера документального фильма «Завод 626». Ещё одна программа намечена на 12 апреля в Информационном центре по атомной энергии, где заявлены научно-популярные лекции, интеллектуальная игра и показ этого же фильма.Неделя космоса приурочена к 65-летию первого полёта человека на околоземную орбиту. Мероприятие для возрастной категории 18+