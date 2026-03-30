В Екатеринбурге у отца по решению суда забрали двухлетнюю дочь и передали матери
Отрывок из видео ГУФССП по Свердловской области
В Екатеринбурге судебные приставы передали двухлетнюю девочку матери после того, как отец не исполнил решение суда добровольно.
Как сообщили в ГУФССП по Свердловской области, после расставания родители не смогли самостоятельно определить место жительства ребёнка. Мужчина забрал дочь себе, и в последнее время мать видела её только по телефону. После этого женщина обратилась в суд, который постановил передать ребёнка ей.
Затем мать предъявила исполнительный лист в службу судебных приставов. На его основании в Чкаловском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга возбудили исполнительное производство о передаче несовершеннолетней девочки матери.
В рамках этого производства судебный пристав-исполнитель вместе с представителями органов опеки и попечительства выехал по месту нахождения должника. После общения с сотрудниками службы мужчина передал дочь бывшей супруге.
