В Екатеринбурге у отца по решению суда забрали двухлетнюю дочь и передали матери

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге судебные приставы передали двухлетнюю девочку матери после того, как отец не исполнил решение суда добровольно.Как сообщили в ГУФССП по Свердловской области, после расставания родители не смогли самостоятельно определить место жительства ребёнка. Мужчина забрал дочь себе, и в последнее время мать видела её только по телефону. После этого женщина обратилась в суд, который постановил передать ребёнка ей.Затем мать предъявила исполнительный лист в службу судебных приставов. На его основании в Чкаловском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга возбудили исполнительное производство о передаче несовершеннолетней девочки матери.В рамках этого производства судебный пристав-исполнитель вместе с представителями органов опеки и попечительства выехал по месту нахождения должника. После общения с сотрудниками службы мужчина передал дочь бывшей супруге. Мероприятие для возрастной категории 18+