Житель Берёзовского украл телефон у сотрудницы Кольцово и был пойман в Сочи

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Транспортная полиция екатеринбургского аэропорта раскрыла кражу смартфона, которую 49-летний житель Берёзовского совершил прямо у стойки регистрации. Задержать подозреваемого удалось только в Сочи, куда он успел улететь вместе с семьёй. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.История началась 27 февраля. Молодая сотрудница одной из авиакомпаний, работавшая на гейте рейса «Екатеринбург – Санкт-Петербург», утром положила телефон на стойку, а во второй половине дня обнаружила, что он исчез. Самостоятельные поиски ни к чему не привели, и около 16:00 женщина обратилась к транспортным полицейским. Стоимость пропавшего устройства она оценила в 80 тысяч рублей.Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 49-летний берёзовчанин, летевший в то утро в Петербург. По версии следствия, незадолго до кражи мужчина подошёл к стойке и попытался уговорить сотрудницу пересадить его на другой рейс – его собственный самолёт задерживался. Получив отказ, он воспользовался моментом, когда девушка отвлеклась, и забрал телефон.К тому времени, когда полиция вышла на его след, подозреваемый уже был в Питере. Там он встретился с семьёй и вместе с родственниками отправился на курорт – в Сочи. Именно здесь его и взяли местные транспортные полицейские, которые к тому моменту уже получили ориентировку от екатеринбургских коллег. Параллельно сотрудники линейного отдела аэропорта Пулково обыскали квартиру супруги задержанного и нашли похищенный смартфон.Мужчину доставили обратно в Екатеринбург. На допросе он признал вину, однако внятно объяснить, зачем пошёл на кражу, так и не смог. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). В качестве меры пресечения свердловчанину избрана подписка о невыезде. Телефон уже вернули хозяйке.Мероприятие для возрастной категории 18+