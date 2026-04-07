В Екатеринбурге прошел финал олимпиады по транспорту для студентов со всей страны

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Екатеринбург стал одной из девяти площадок заключительного этапа IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлению «Транспорт». Финал прошёл на базе Уральского государственного университета путей сообщения, сообщили организаторы. Всего задания заключительного этапа выполнили 199 человек, из них 27 выбрали площадку в Екатеринбурге.В финале участвовали студенты бакалавриата и магистратуры из Свердловской области и других регионов. Бакалавры решали задачи, связанные с графиками увязки пассажирских поездов, параметрами работы вокзальных комплексов и планированием составов. Магистрантам предложили логистические кейсы по мультимодальным перевозкам и созданию дашбордов для принятия решений.«Олимпиада «Я – профессионал» дает студентам из Свердловской области возможность проверить свои силы в реальном деле. На финале по направлению «Транспорт» участники рассчитывали графики поездов, оценивали сроки и риски перевозок, работали с реальными данными. Все это помогает пополнить портфолио практическими кейсами и установить контакты с потенциальными работодателями», – отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.По данным организаторов, дипломанты олимпиады получают льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру профильных вузов, а медалисты – денежные премии до 300 тысяч рублей. Партнёры проекта также предлагают финалистам стажировки и возможности трудоустройства. Мероприятие для возрастной категории 18+