В Ельцин-центре раскроют тайну цифрового нашествия

В четверг, 9 апреля, в Екатеринбурге стартует новый образовательный проект. Он будет посвящён новой цифровой революции и появлению в жизни человека Искусственного Интеллекта.

Цикл лекций, который прочтут в Ельцин-центре, получил общее название «Естественные проблемы искусственного интеллекта». Мероприятие посвящено современному состоянию и последствиям развития ИИ. Организаторами цикла выступают Ельцин Центр и Университет ИТМО.

Первую лекцию — «Почему искусственный интеллект вдруг оказался повсюду?» — проведёт руководитель AI направления института прикладных компьютерных наук ИТМО Владислав Горбунов. Он расскажет, какие ключевые прорывы в области нейросетей произошли за последние несколько лет. Слушатели узнают о моделях, способных рассуждать и работать с изображениями, видео и речью. Речь также пойдёт о появлении ИИ-агентов и новых интерфейсов. На конкретных примерах лектор покажет, как ИИ уже применяется в науке, медицине, образовании и креативных индустриях.

Организаторы отмечают, что ещё недавно ИИ оставался незаметной частью инфраструктуры. Однако после появления ChatGPT технология стала массовым и повседневным инструментом. Какие социальные последствия цифровой трансформации ждёт человечество? Прогнозы на это тоже можно будет услышать на лекции в Образовательном центре «ельцинской» высотки.

Начало мероприятия — 19.00. Возрастное ограничение: от шестнадцати лет и старше.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
21:12 В Екатеринбурге пытаются пристроить рыжую красавицу-кошку
20:38 Свердловские мамочки за неделю произвели на свет 657 малышей
20:21 Задержка авиарейса привлекла внимание Свердловской транспортной прокуратуры
20:10 Скользкая дорога обошлась администрации Первоуральска в 404 тысячи рублей
19:52 В Екатеринбурге автобус «Вектор» врезался в «Нефаз»; есть пострадавшие
19:12 В Ельцин-центре раскроют тайну цифрового нашествия
18:58 В Екатеринбурге за жизнь травмированной кошки борются ветврачи
17:48 Прокуратура проверяет информацию о нападении бездомной собаки на ребёнка в Карпинске
17:18 В Серове на 14 суток арестовали водителя с пассажиром за попытку удрать от полиции
16:39 Полицейского из Каменска-Уральского обвинили в избиении подростка
16:07 Жительница Карпинска получила 9,5 года колонии за насилие над девушкой-инвалидом
15:36 В Екатеринбурге перекроют 2-ю Новосибирскую для тренировки парада Победы
15:04 Суд на две недели приостановил работу лагеря «Исетские зори»
14:17 Чемпионы дзюдо поделились секретами с юными спортсменами в Свердловской области
14:13 Свердловское правительство хочет законодательно запретить продажу алкоголя в праздники
14:07 Модели TENET и Lada возглавили топ-10 популярных новинок на авторынке
12:06 За разжигание ненависти и нацистскую символику оштрафовали жителя Верхней Пышмы
11:32 Пять человек провалились под лёд за сутки в Свердловской области
11:08 В Кушве начали рассматривать дело об истязании ребёнка
10:33 Пенсионер из Екатеринбурга уехал с места ДТП и остался без прав
09:58 Глава СК запросил доклад о конфликте подростка с учителем в Свердловской области
09:35 СК возбудил уголовное дело после смерти девочки в Режевском пруду
19:00 Свердловская Госавтоинспекция советует повременить со сменой шин, а мотоциклистам с поездками
18:31 На майские праздники из Екатеринбурга появятся дополнительные поезда в Москву и Петербург
17:59 На Шарташе в Екатеринбурге спасли провалившегося под лёд рыбака
16:20 Во время рейса Владивосток–Екатеринбург умерла пассажирка
