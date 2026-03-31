В Ельцин-центре раскроют тайну цифрового нашествия

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В четверг, 9 апреля, в Екатеринбурге стартует новый образовательный проект. Он будет посвящён новой цифровой революции и появлению в жизни человека Искусственного Интеллекта.Цикл лекций, который прочтут в Ельцин-центре, получил общее название «Естественные проблемы искусственного интеллекта». Мероприятие посвящено современному состоянию и последствиям развития ИИ. Организаторами цикла выступают Ельцин Центр и Университет ИТМО.Первую лекцию — «Почему искусственный интеллект вдруг оказался повсюду?» — проведёт руководитель AI направления института прикладных компьютерных наук ИТМО Владислав Горбунов. Он расскажет, какие ключевые прорывы в области нейросетей произошли за последние несколько лет. Слушатели узнают о моделях, способных рассуждать и работать с изображениями, видео и речью. Речь также пойдёт о появлении ИИ-агентов и новых интерфейсов. На конкретных примерах лектор покажет, как ИИ уже применяется в науке, медицине, образовании и креативных индустриях.Организаторы отмечают, что ещё недавно ИИ оставался незаметной частью инфраструктуры. Однако после появления ChatGPT технология стала массовым и повседневным инструментом. Какие социальные последствия цифровой трансформации ждёт человечество? Прогнозы на это тоже можно будет услышать на лекции в Образовательном центре «ельцинской» высотки.Начало мероприятия — 19.00. Возрастное ограничение: от шестнадцати лет и старше. Мероприятие для возрастной категории 18+