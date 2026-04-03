Транспортная прокуратура добилась тепла и перерасчета для жителей Артёмовского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Артёмовский транспортная прокуратура встала на защиту прав жителей многоквартирных домов. Речь идёт о зданиях, которые состоят на балансе ОАО «РЖД».Поводом для проверки послужило обращение одного из горожан. Он сообщал о тревожных фактах, связанных с дискомфортным проживанием в указанных домах.Проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства проводила Егоршинская транспортная прокуратура. Особое внимание проверяющие уделили услугам теплоснабжения. В ходе проверки выяснилось, что в нескольких домах в ряде квартир приборы отопления прогревались неравномерно, а наружные сети системы отопления эксплуатировались с повреждениями. Кроме того, на сетях отсутствовали необходимые изоляционные материалы. Все эти недостатки приводили к серьёзным потерям тепловой энергии. Как следствие, жителям оказывали услуги ненадлежащего качества.Транспортный прокурор вынес балансодержателю инфраструктуры представление об устранении нарушений. После рассмотрения представления должностное лицо организации привлекли к дисциплинарной ответственности. По инициативе прокурора юридическое лицо также привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 7.23 Кодекса об административных правонарушениях. Благодаря вмешательству прокуратуры все нарушения удалось устранить, а жителям произвели перерасчёт платы за коммунальные услуги. Мероприятие для возрастной категории 18+