Скользкая дорога обошлась администрации Первоуральска в 404 тысячи рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловский областной суд подтвердил законность решения о взыскании крупной суммы с администрации Первоуральска. Местный житель получит компенсацию за тяжёлую травму, полученную на скользкой дороге. Общая сумма выплаты составила 404 тысячи рублей. Из них 400 тысяч — компенсация морального вреда. Остальные 4 тысячи — судебные расходы.Травму мужчина получил посреди ночи 23 февраля 2024 года. Во внутридворовом проезде между домами на улице Береговая первоуралец поскользнулся на льду и упал. В результате падения он получил закрытый перелом ноги. Бригада скорой помощи госпитализировала мужчину, а в больнице его срочно прооперировали. Затем последовало длительное лечение и реабилитация. Но в июне 2024 года потребовалась ещё одна плановая операция, а за ней последовал новый цикл восстановления.Пострадавший обратился в Первоуральский городской суд с иском. Ответчиками выступили администрация округа, УК «Даниловское» и ПМУП «ПО ЖКХ». Истец требовал солидарного взыскания размером в 20 миллионов рублей. Однако суд удовлетворил иск лишь частично.Но и с уменьшенной суммой компенсации администрация Первоуральска не согласилась и подала апелляцию. Представители мэрии настаивали на недоказанности обстоятельств дела. Они также указывали на грубую неосторожность самого истца. Прокурор в своём представлении настаивал на ответственности ПМУП «ПО ЖКХ». Судебная коллегия областного суда изучила все материалы дела. Судьи признали выводы городского суда законными и обоснованными. В решении указано, что именно администрация обязана обеспечивать безопасность на дорогах местного значения, а делегирование полномочий УЖКХ не освобождает мэрию от ответственности за причинение вреда. Грубой неосторожности в действиях пешехода суд не усмотрел. Таким образом, решение Первоуральского городского суда оставлено без изменения и вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+