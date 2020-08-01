В Первоуральске сотрудники полиции проверяют состояние школьных автобусов

16:09 | 21.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Первоуральске в преддверии нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку технического состояния школьных автобусов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Отмечается, что к перевозкам школьников будут допущены только те автобусы, которые полностью соответствуют установленным требованиям.



Проводится осмотр транспортных средств на наличие системы ГЛОНАСС, технических неисправностей. Кроме того, проверяется работа внешних световых приборов, тахографов, блокираторов движения при открытых дверях, тормозная система, рулевое управление, система активной и пассивной безопасности, а также соответствующей документации.



Проверяются также и сведения о водителях, участвующих в перевозке детей. Сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы с о соблюдении ПДД.



В Госавтоинспекции отметили, что в ходе сегодняшней проверки у некоторых школьных автобусов выявлен ряд недостатков, которые перевозчики должны устранить до начала нового учебного года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»