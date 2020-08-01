Новости дня
16:09 | 21.08.2020
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
В Первоуральске сотрудники полиции проверяют состояние школьных автобусов
Отмечается, что к перевозкам школьников будут допущены только те автобусы, которые полностью соответствуют установленным требованиям.
Проводится осмотр транспортных средств на наличие системы ГЛОНАСС, технических неисправностей. Кроме того, проверяется работа внешних световых приборов, тахографов, блокираторов движения при открытых дверях, тормозная система, рулевое управление, система активной и пассивной безопасности, а также соответствующей документации.
Проверяются также и сведения о водителях, участвующих в перевозке детей. Сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы с о соблюдении ПДД.
В Госавтоинспекции отметили, что в ходе сегодняшней проверки у некоторых школьных автобусов выявлен ряд недостатков, которые перевозчики должны устранить до начала нового учебного года.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:36 | 21.08.2020
Администрация Екатеринбурга изменила схему размещения киосков
18:13 | 21.08.2020
Дмитрий Махонин: «Для благоустройства двора мало решения властей – нужна воля и желание жителей»
18:11 | 21.08.2020
Свердловчане отметят День Государственного флага России
17:55 | 21.08.2020
Ковальчик получил предостережение от прокуратуры из-за затопленных улиц в Екатеринбурге
17:52 | 21.08.2020
В Екатеринбурге проходит одиночный пикет в поддержку Навального
17:35 | 21.08.2020
На трассе Екатеринбург-Тюмень установили модульный пешеходный переход
17:11 | 21.08.2020
Студенты УрФУ работают над созданием автоматической системы наблюдения для Екатеринбурга
17:09 | 21.08.2020
В Екатеринбурге отправили в колонию гендиректора ООО «Уником Партнер»
16:54 | 21.08.2020
Свердловский «Автомобилист» покинул Евгений Мозер
16:50 | 21.08.2020
Старты Пермского марафона будут разведены по времени для обеспечения безопасности участников
16:42 | 21.08.2020
Ввод жилья в эксплуатацию в Прикамье растет с начала года
16:31 | 21.08.2020
В страшном ДТП на Урале погибли четыре человека
16:23 | 21.08.2020
Поиски пропавшего в Первоуральске грибника продолжаются четвертый день
15:48 | 21.08.2020
Санврачей на Среднем Урале привили от пневмококковой инфекции
15:33 | 21.08.2020
В Екатеринбурге установили памятную доску хирургу Юрию Мансурову
15:12 | 21.08.2020
Полицейские признали нарушение профессиональных прав Собчак в Среднеуральском монастыре
15:03 | 21.08.2020
В Перми должники за тепло лишились своих автомобилей
15:01 | 21.08.2020
На Универсиаду-2023 в Екатеринбурге потратят 87 миллиардов рублей
14:58 | 21.08.2020
Жительницу Перми будут судить за смерть ее ребенка в сауне
14:47 | 21.08.2020
Весной следующего года откроется крупнейший в Прикамье торгово-развлекательный центр
14:47 | 21.08.2020
В Екатеринбурге пройдёт педагогическое Августовское совещание
14:25 | 21.08.2020
Козловских: осенью в Свердловской области может начаться вторая волна коронавируса
14:11 | 21.08.2020
Больницы Среднего Урала получили 80 аппаратов ИВЛ
13:44 | 21.08.2020
Участок на Шефской закрыли для всех видов транспорта из-за затопления
13:32 | 21.08.2020
По поручению Дмитрия Махонина на Соликамском тракте в Перми устранят «дождевое море»
13:25 | 21.08.2020
Среди заболевших коронавирусом в Прикамье около трети – младше 45 лет
13:21 | 21.08.2020
Сторонники опального отца Сергия проводят митинг напротив Екатеринбургской епархии
13:19 | 21.08.2020
Знатоки истории приглашаются к участию в Научно-практической конференции
12:52 | 21.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет
12:45 | 21.08.2020
В Пермском крае зафиксировано 58 случаев коронавируса
12:39 | 21.08.2020
Треть заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
12:38 | 21.08.2020
Реконструкцию здания по ул. Пермской, 66 обсудили на комитете Пермской городской Думы
12:32 | 21.08.2020
Депутаты обсудили проблему бюджетного дефицита в Перми