Верхняя Пышма опередила Москву по доле подключений к скоростному интернету

Верхняя Пышма обогнала Москву по доле подключений к скоростному домашнему интернету.Как рассказали Вечерним ведомостям в МТС, треть жителей Медной столицы Урала уже подключены к гигабитному домашнему интернету – это почти 12 тысяч квартир с быстрым интернетом, в 10 раз превосходящим по скорости 100 Мбит/с, и возможностью подключения новых абонентов.Занимая второе место после Екатеринбурга по доле подключений к скоростному интернету – 42%, Верхняя Пышма обогнала российскую столицу на 15 процентных пунктов. В Москве доля гигабитного домашнего интернета (от всех провайдеров) составляет 27%.Всего в Свердловской области доступ к скоростному интернету получили 18,1% жителей, а по России в целом – 0,4%. Мероприятие для возрастной категории 18+