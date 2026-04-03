Верхняя Пышма опередила Москву по доле подключений к скоростному интернету
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Верхняя Пышма обогнала Москву по доле подключений к скоростному домашнему интернету.
Как рассказали Вечерним ведомостям в МТС, треть жителей Медной столицы Урала уже подключены к гигабитному домашнему интернету – это почти 12 тысяч квартир с быстрым интернетом, в 10 раз превосходящим по скорости 100 Мбит/с, и возможностью подключения новых абонентов.
Занимая второе место после Екатеринбурга по доле подключений к скоростному интернету – 42%, Верхняя Пышма обогнала российскую столицу на 15 процентных пунктов. В Москве доля гигабитного домашнего интернета (от всех провайдеров) составляет 27%.
Всего в Свердловской области доступ к скоростному интернету получили 18,1% жителей, а по России в целом – 0,4%. Мероприятие для возрастной категории 18+
