За год в СОКБ №1 провели более 80 пересадок костного мозга
Фото: Свердловская областная клиническая больница №1
За год – с момента открытия отделения гематологии после капитального ремонта 7 апреля 2025 года – Свердловской областной клинической больнице №1 провели более 80 трансплантаций костного мозга.
Как рассказали на официальной странице СОКБ № 1, в 2025 году провели 62 пересадки. С начала 2026 года ещё 21.
Отдельно в больнице отметили, что из 62 трансплантаций 40 брали у самого пациента в период выздоровления и пересаживали ему после курса химиотерапии. Остальные 22 брали у доноров.
Трансплантации костного мозга в первой областной больнице выполняют с 1997 года. С тех пор специалисты выполнили 908 пересадок.
Как рассказали на официальной странице СОКБ № 1, в 2025 году провели 62 пересадки. С начала 2026 года ещё 21.
Отдельно в больнице отметили, что из 62 трансплантаций 40 брали у самого пациента в период выздоровления и пересаживали ему после курса химиотерапии. Остальные 22 брали у доноров.
Трансплантации костного мозга в первой областной больнице выполняют с 1997 года. С тех пор специалисты выполнили 908 пересадок.
