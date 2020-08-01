Полицейские признали нарушение профессиональных прав Собчак в Среднеуральском монастыре

15:12 | 21.08.2020

Фото: trydnik.ru

Полицейские провели проверку, которая показала, что сторонники схиигумена Сергия напали на съёмочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском монастыре и препятствовали ее профессиональной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела полиции № 28 в Среднеуральске Валентина Каца.



«Доследственной проверкой установлено, что в действиях неизвестных формально содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — цитирует заявление Валентина Каца ТАСС.



Проверка была проведена по факту причинения травм режиссеру фильма Сергею Ерженкову, а также повреждения имущества съемочной группы.



Напомним, что нападение на съемочную группу Ксении Собчак было совершено 27 августа.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»