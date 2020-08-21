Участок на Шефской закрыли для всех видов транспорта из-за затопления

13:44 | 21.08.2020

Фото: Инцидент Екатеринбург/ВКонтакте

Сегодня утром проезжую часть под мостом на Блюхера затопило из-за продолжительного ночного ливня. Сначала сотрудники ГИБДД перекрыли проезд по этому участку для легковых автомобилей, теперь же он закрыт для всех видов транспорта.



В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что движение восстановят только после приведения проезжей части в надлежащее состояние:



«В связи с затоплением и продолжающимися обильными осадками участок улицы Шефской под мостом на улице Блюхера закрыт. Движение всех видов транспорта направлено в объезд по улице Проезжей. Специализированными организациями ведутся работы по устранению неисправности сетей ливневой канализации. Движение будет восстановлено после приведения проезжей части в надлежащее состояние», – отметили в ведомстве.



Напомним, что первый потоп на Шефской случился в начале этой недели.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»