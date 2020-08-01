Отец Сергий объявил «боевую тревогу» в Среднеуральском монастыре

10:27 | 20.08.2020

Фото: oblgazeta.ru

Монахинь, послушниц и священников Среднеуральского монастыря, захваченного опальным отцом Сергием, переводят в другие обители. В связи с этим в монастыре объявлена «боевая тревога».



« Боевая тревога! Объявляем всем, что сегодня вышел указ митрополита Кирилла (Наконечного) о разгоне Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Заявляем, что разогнать монастырь можно только насильственными, карательными методами», – заявил представитель схимонаха Всеволод Могучев. Порталу Е1 он сообщил, что к нему поступила эта информация, однако документ он не видел.







Отец Вениамин от лица екатеринбургской епархии пояснил, что священники, которые совершали таинства вместе с отцом Сергием и позже были лишены права совершать обряды, переведены в другие места для покаяния и продолжения службы. « Указом владыки эти священники были переведены в другие места для несения службы, чтобы там они покаялись. Ранее над ними свершился епархиальный суд, было три заседания, на них они не явились. Суд решил не лишать их сана, поскольку они были ведомые отцом Сергием. Указ этот должен был формально последовать, после того как клириков отстранили от служения», – заявил духовник.



Также в связи с захватом монастыря опальным отцом Сергиемнасельниц перевели в другие монастыри Екатеринбургской митрополии. Данное решение принято митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом и епархиальным советом Екатеринбургской епархии.



Послушницы и сестры Среднеуральского монастыря переведены в Александро-Невский Ново-Тихвинский (г. Екатеринбург), Свято-Покровский (г. Верхотурье), Боголюбский (Сарсы Вторые Красноуфимского района), Елисаветинско-Феодоровский (г. Алапаевск), Свято-Николаевский (г. Туринск), Скорбященский (г. Н. Тагил), Свято-Пантелеимоновский (г. Краснотурьинск) женский монастыри.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»