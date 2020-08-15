«Урал» в Екатеринбурге встретится с «Локомотивом» и «Краснодаром»

19:19 | 16.08.2020

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» в Екатеринбурге в среду, 19 августа, проведёт встречу с «Локомотивом» и в субботу, 22 августа, – с «Краснодаром». Первая встреча начнётся в 18:00, а вторая – в 16:00.



Билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте клуба, а также в фирменном магазине «Урала». Согласно регламенту, клуб не может продавать билеты в кассах стадиона, поэтому, даже если билеты останутся в продаже ко дню матча, купить их можно будет только онлайн.



Напоминаем, покупка билета на конкретное место не означает, что занять получится именно его, поскольку на всех секторах стадиона будет действовать свободная рассадка. Также отмечаем, что на «Екатеринбург Арене» действует масочный и перчаточный режим.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»