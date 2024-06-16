Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области неосторожность пожилого водителя привела к травмированию двух детей на пешеходном переходе
Скриншот из видео: ГИБДД по Свердловской области
Сегодня днем в Артемовском произошло серьезное ДТП. На Первомайской, 49, около 13:00, 85-летний водитель не уступил дорогу на пешеходном переходе, в результате чего две девочки, шестилетняя и пятнадцатилетняя, получили травмы.
Обе девочки с переломами были немедленно доставлены в больницу, где им сейчас оказывают всю необходимую помощь.
На месте аварии сотрудники ГИБДД проводят расследование. По факту происшествия начата проверка, и в отношении водителя уже составлен протокол за нарушение правил дорожного движения по ст.12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).
Водитель «Шкоды Октавии» не заметил детей, которые шли справа налево, и сбил их,
— сообщают в ГИБДД
Обе девочки с переломами были немедленно доставлены в больницу, где им сейчас оказывают всю необходимую помощь.
На месте аварии сотрудники ГИБДД проводят расследование. По факту происшествия начата проверка, и в отношении водителя уже составлен протокол за нарушение правил дорожного движения по ст.12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Под Нижнем Тагилом пьяный мужчина на мотоцикле устроил ДТП, в котором пострадали его жена и дочь
16 июня 2024
16 июня 2024