В Свердловской области неосторожность пожилого водителя привела к травмированию двух детей на пешеходном переходе





— сообщают в ГИБДД Водитель «Шкоды Октавии» не заметил детей, которые шли справа налево, и сбил их,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня днем в Артемовском произошло серьезное ДТП. На Первомайской, 49, около 13:00, 85-летний водитель не уступил дорогу на пешеходном переходе, в результате чего две девочки, шестилетняя и пятнадцатилетняя, получили травмы.Обе девочки с переломами были немедленно доставлены в больницу, где им сейчас оказывают всю необходимую помощь.На месте аварии сотрудники ГИБДД проводят расследование. По факту происшествия начата проверка, и в отношении водителя уже составлен протокол за нарушение правил дорожного движения по ст.12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).