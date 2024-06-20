В Екатеринбурге суд вынес приговор военнослужащему, осудив его на 14 лет за избиение до смерти коллеги из армии

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге суд вынес приговор военнослужащему, осудив его на 14 лет за нападение и смертельное избиение коллеги из армии, как сообщает «Газета.Ru». Инцидент произошел, когда обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения напал на мужчину, отказавшегося отдать свой смартфон.События произошли возле сауны «Катюша», когда рядовой Наумов вместе с сослуживцами выпив, обнаружил спящего мужчину. После отказа последнего разблокировать телефон, Наумов избил его, что впоследствии привело к смерти от полученных травм.Умерший оказался военным, вернувшимся из зоны боевых действий. Наумов, кроме телефона, похитил у него паспорт и другие личные вещи. Суд признал его виновным в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти. Наумову было назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима и компенсация семье погибшего на погребение в размере 210 тысяч рублей и выплатить сестрам погибшего по 800 тысяч рублей.По словам Наумова, нападение было спровоцировано оскорблениями и конфликтом, а телефон он забрал в момент гнева. Суд также постановил вернуть украденный смартфон сестре погибшего.