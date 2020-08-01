В Нижнем Тагиле в литейном цехе «Уралвагонзавода» погиб неизвестный

13:42 | 14.08.2020

Фото: TagilCity.ru

Накануне вечером на Уралвагонзаводе в цехе № 552 был обнаружен труп неизвестного мужчины, об этом сообщает АН «Между строк».



Тело мужчины было найдено после аварийной остановки конвейера, когда рабочие стали выяснять причину поломки.



В настоящее время Следственным отделом по Дзержинскому району СУ СКР по Свердловской области по факту смерти мужчины организована проверка. До установления всех обстоятельств произошедшего в пресс-службе силового ведомства от комментариев воздерживаются.



В пресс-службе предприятия происшествие также не комментируют.



Интриги добавляет то, что литейщики не опознали в погибшем ни одного из своих коллег. В следственном отделе по Дзержинскому району изданию «Между строк» подтвердили факт происшествия, добавив, что в настоящий момент как раз и пытаются установить личность погибшего.

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