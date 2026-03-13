Жителя Первоуральска признали виновным в убийстве знакомого после игры в нарды

10.26 Среда, 18 марта 2026
Фото: прокуратура Свердловской области
В Первоуральске к длительному лишению свободы приговорили 41‑летнего местного жителя Александра Черепанова, который до смерти забил своего знакомого во время игры в нарды.

Суд признал его виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным прокуратуры Свердловской области, в сентябре 2025 года Черепанов вместе со своими товарищами отдыхал на базе отдыха, где во время игры в нарды с одним из знакомых у него случился конфликт из-за правил. Стремясь донести свою «правоту», мужчина несколько раз ударил оппонента металлическом ковшом по голове, отчего тот впоследствии скончался.

Согласно материалам дела, одним убийством дело не кончилось. Александр Черепанов попросил помочь утопить тело в Волчихинском водохранилище. Также один из его товарищей по просьбе взял вину на себя.

«Однако сотрудники правоохранительные органы установили фактические обстоятельства произошедшего и виновное лицо. В ходе расследования уголовного дела и судебного следствия Черепанов вину в предъявленном обвинении признал частично, пояснив, что в его действиях имеется превышение пределов необходимой обороны»,

– рассказали в прокуратуре.


Суд приговорил виновного к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с него 2 миллиона рублей в пользу родственника погибшего.

Уголовное дело против товарища, который взял вину на себя, было прекращено в связи с его смертью.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
