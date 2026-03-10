Екатеринбуржца обвинили в убийстве родного брата
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге предъявили обвинение в убийстве 37‑летнему местному жителю, подозреваемому в преступлении против 32‑летнего брата.
По версии следствия, на прошлой неделе во время ссоры с братом в квартире на улице Мира он несколько раз ударил его твердым предметом по голове, отчего родственник скончался. Обвиняемый спрятал тело в самодельной деревянной конструкции, после чего скрылся. Труп случайно обнаружила мать братьев, проживавшая вместе с ними.
«Обвиняемый задержан. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначен и проводится ряд судебных экспертиз: судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая»,
– сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
