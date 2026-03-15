Возрастное ограничение 18+
На энергоблоке №4 Белоярской АЭС начался плановый ремонт
Фото: Белоярская АЭС
Во вторник, 17 марта, четвёртый энергоблок с реактором БН‑800 Белоярской АЭС вывели в плановый профилактический ремонт.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе атомной станции, помимо перегрузки топлива и технического обслуживания оборудования специалисты собираются обновить систему автоматического регулирования защиты турбины, а также провести работы с главным циркуляционным насосом и другие.
Кроме этого, на энергоблоке №4 во время планово-профилактических работ хотят внедрить систему звуковидения «Визус», специальную разработанную для реактора БН-800. Осенью прошлого года на Белоярской АЭС проходили испытания этой системы. О том, для чего она нужна, мы рассказывали здесь.
Вернуть четвёртый энергоблок в работу планируют к началу лета.
Вернуть четвёртый энергоблок в работу планируют к началу лета.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
