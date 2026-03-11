На 10 миллионов рублей в Верхней Пышме оштрафовали строительную компанию
В Верхней Пышме строительную компанию ООО «СК Интег» оштрафовали на 10 миллионов рублей из‑за взятки, которую управляющий передал чиновнику, отвечающему за капитальное строительство и коммунальное хозяйство.
О взятке стало известно после прокурорской проверки. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, управляющий ООО «СК Интег» передал взятку действующему на тот момент МКУ «Управление капитального строительства и жилищно‑коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма» в период с марта 2024 года по январь 2025 года. Это были автомобиль за 5,5 миллиона рублей и наличные в размере 5,1 миллиона рублей.
«Взятка была передана за общее покровительство юридического лица и содействие при реализации контрактов на строительство школы и детского сада, а также за обеспечение ускоренной приемки и оплаты выполненных работ по строительству указанных объектов»,
– установило ведомство.
Впоследствии на компанию возбудили дело по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, в крупном размере), по итогам рассмотрения которого организацию оштрафовали на 10 миллионов рублей с конфискацией 1,2 миллиона рублей в пользу государства.
Управляющий ООО «СК Интег» был осуждён по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, в особо крупном размере). Суд назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом в размере 10,6 миллиона рублей.
Дело бывшего чиновника находится на рассмотрении в суде.
