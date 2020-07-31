Ещё одного человека задержали на протестах в Екатеринбурге

Тот самый «Фургаломобиль». Фото: «Урал.МБХ медиа» / Telegram.org

Ещё одного участника протестной акции в поддержку жителей Хабаровска задержали в Екатеринбурге.Как передает корреспондент veved.ru, это случилось примерно час назад. Мужчину задержали за «Фургаломобиль».Примерно час он пробыл в полицейской машине на площади 1905 года. На данный момент его отпустили.Плакат, который был у задержанного, забрали полицейские.«Они не объясняют ничего. Я сидел, слушал в машине, как им кто-то что-то диктовал. И когда только пришла сюда толпа, самый старший подошел и сказал:"Немедленно заканчивайте всю эту дребедень и выпускайте его"», - рассказал задержанный Николай. - Привели в автобус, карманы вывернули, вытащили все из сумки. Чуть ли не в штаны залезли. Что им там надо было - я не знаю»."Вы сказали, что вас в жесткой форме задержали, что значит - жесткая форма?" – "Взяли за руки и начали тащить вдвоем." – "Вы сопротивлялись? Я не сопротивлялся." – "У вас остались синяки какие-то?" – "Нет. Я спортсмен, не бывает синяков у меня, не остается."Правозащитник Евгения Чудновец заявила, что её тоже пытались задержать."Я просила сотрудников отпустить его. Меня тоже начали хватать за руки. Они вели себя как бандиты, игнорировали любые вопросы и не собирались ничего отвечать." - "А как они это обосновывали?" – "Они никак не обосновывали. Я задавала вопросы, почему человека задерживают. Они меня не подпускали, говорили что все вопросы к пресс-службе ГУ МВД, хотя я правозащитник и имею право узнать, на каком основании Николая задержали. Они не представлялись, не показывали удостоверения. Они не пустили меня пообщаться со своим подзащитным. Мы перекрикивались, я просила его не заполнять никакие протоколы и ничего не подписывать".Николай: "Меня снимали на видеосъемку без моего разрешения. Меня обыскивали. Полностью, до носков. Предъявили то что... Не знаю, они ничего не смогли предъявить"Евгения Чудновец: "Они предъявили ему статью 54, якобы за нарушение одиночного пикетирования".Николай:"Я сидел в машине один. Ко мне подошел какой-то сотрудник Сорокин или как его, не помню. Сказал, что дает мне минуту, на то чтобы я вышел из машины, снял плакат и убрался отсюда. Я ему сказал:"Твое время пошло". Проходил ещё минут 40 наверное, сходил, погулял, не могу всё время в машине сидеть. Потом подошел к нему и спровоцировал, говорю:"Где твоя минута? Минута прошла, я ещё не в автозаке". Через 40 минут ко мне подошли сотрудники, в грубой форме утащили в автозак. Сняли плакат сотрудники полиции. На меня протокол составили. Я ни одного документа не подписал. Единственное - расписку, что они имеют право мне высылать уведомления на телефон. Я не читал протокол".