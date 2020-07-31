Появились видео с акции протеста в Екатеринбурге

15:06 | 1.08.2020

Редакция veved.ru публикует видео с акции протеста возле Театра драмы в Екатеринбурге.



Напомним, сегодня жители города вышли на пикеты в защиту бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В ходе акции был задержан один из уральцев. Мужчина пришел на протесты с собакой, сейчас питомец находится в руках одной из находившихся на акции женщин.

























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